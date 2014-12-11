Боевики дважды нарушили режим тишины в районе аэропорта Донецка

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. «Сообщаем, что по состоянию на 18.00 штабом АТО зафиксировано лишь 2 случая применения оружия со стороны НВФ в районе аэропорта «Донецк». В сторону наших позиций террористы дважды выпустили заряды из подствольных гранатометов ГП-25», - говорится в сообщении.

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Других случаев нарушения режима «тишина» на всей протяжности фронта не зафиксировано, информируют в пресс-центре.

«Подразделения сил АТО продолжают выполнение заданий по удержанию занятых рубежей и позиций: блокпостов, опорных пунктов, базовых лагерей и возобновлению боеспособности подразделений», - отмечается в сообщении.