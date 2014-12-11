Силовики подвергаются атакам боевиков в четырех направлениях (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, наиболее сложной остается ситуация в районе Бахмутовской трассы. За минувшие сутки под обстрелы из различных видов оружия попали жилые кварталы и позиции сил АТО в районе Крымского и Кряковки Новоайдарского района Луганщины. Боевики стреляли по населенным пунктам и блокпостам с применением противотанковых управляемых ракетных комплексов, минометов и танка. Также из автоматического гранатомета террористы обстреляли Счастье, а из стрелкового оружия - Чернухино Попаснянского района.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли трое военных, 8 – раненыБоевики обстреляли также позиции украинских военных из танков и гранатометов возле Сокольников, в районе Фрунзе и Капитаново. Вблизи Счастья террористы дважды обстреляли опорный пункт из минометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении террористы из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия четыре раза обстреливали позиции украинских военных на территории аэропорта. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли опорный пункт вблизи Авдеевки.

Продолжались обстрелы на Дебальцевском направлении. Боевики из артиллерии обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи сел Каменка и Редкодуб. На этом же направлении, в районе Малоорловки и Чорнухино террористы вели огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении боевики из гранатометов дважды обстреляли опорный пункт ВСУ вблизи Чермалыка Тельмановского района. В районе населенных пунктов Гнутово и Талаковка были зафиксированы беспилотники противника.