Адвокаты Савченко хотят поставить перед следствием ультиматум

Защита украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко анонсировала ряд заявлений, которые сделает завтра после посещения ее в московском СИЗО.

Об этом написал в Twitter ее адвокат Марк Фейгин.

«Завтра, после посещения Надежды Савченко в московском СИЗО-6, защита сделает ряд заявлений по делу», - сообщил Фейгин.

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Он также добавил: «Мы намерены поставить перед следствием по делу Савченко в известном смысле ультиматум. Итак, всё завтра».

Справка УНИАН. Летчица Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Там Савченко обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском, а также в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.