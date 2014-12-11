Рада избрала ряд депутатов от Радикальной партии председателями и членами комитетов

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада приняла постановление «О внесении изменений в постановление Верховной Рады «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины VIII созыва и избрании председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации» (№ 1315).

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За данное решение проголосовали 247 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено избрать народного депутата Сергея Скуратовского председателем комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, освободив его от должности первого заместителя председателя этого комитета.

Также народный депутат Сергей Рыбак избран председателем комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности с освобождением его от должности заместителя председателя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Народный депутат Игорь Мосийчук избран первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, при этом он освобожден от должности заместителя председателя этого комитета.

Постановлением также предусмотрено избрание народного депутата Алексея Кириченко членом комитета ВР по вопросам здравоохранения, при этом он освобожден от должности заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Народный депутат Олег Ляшко избран членом комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Народный депутат Василий Амельченко избран первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам бюджета, при этом он освобожден от должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.