Жалкий ход: Климкин отреагировал на «историческое» решение Сената РФ относительно оккупированного Крыма

Глава украинской дипломатии убежден, что Россия "копается в истории", чтобы оправдать свои сегодняшние преступления.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал принятие российскими парламентариями закона, который провозглашает 19 апреля «Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)».

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Соответствующий закон был принят Советом Федерации 28 июля. Ранее, 24 июля документ был принят нижней палатой парламента РФ – Госдумой.

«Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти оправдание сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве», – написал Климкин в Twitter.

Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід:трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивілізований світ - в міжнародному праві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.

Как сообщает «Радіо Свобода», по мнению российских депутатов, новая памятная дата «позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению... и будет свидетельствовать о исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией».

В течение недели несколько стран Запада повторили свою позицию о непризнании аннексии украинского Крыма Россией.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Госдепартамента США от имени его главы Майка Помпео была обнародована Крымская декларация, в которой Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить оккупацию украинского Крыма.