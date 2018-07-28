Посол Украины в США поблагодарил госсекретаря за принятие Крымской декларации

Валерий Чалый подчеркнул, что стратегическое партнерство между Украиной и США набирает обороты.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие Крымской декларации.

Об этом Чалый сообщил на своей странице в Facebook.

«По поручению Президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил Государственного секретаря США Майка Помпео за принятие Декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как «Декларация Помпео»)», - написал посол.

Также он сообщил, что обсудил с Помпео дальнейшие совместные шаги.

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«Стратегическое партнерство Украина-США, что называется, набирает обороты!», - добавил Чалый.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Госдепартамента США от имени Помпео была обнародована Крымская декларация, в которой Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить оккупацию украинского Крыма.

Также в документе США задекларировали обязанность соблюдать непризнание претензий РФ на суверенную территорию Украины.