Посол Украины в США поблагодарил госсекретаря за принятие Крымской декларации
Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие Крымской декларации.
Об этом Чалый сообщил на своей странице в Facebook.
«По поручению Президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил Государственного секретаря США Майка Помпео за принятие Декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как «Декларация Помпео»)», - написал посол.
Также он сообщил, что обсудил с Помпео дальнейшие совместные шаги.
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«Стратегическое партнерство Украина-США, что называется, набирает обороты!», - добавил Чалый.
Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Госдепартамента США от имени Помпео была обнародована Крымская декларация, в которой Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить оккупацию украинского Крыма.
Также в документе США задекларировали обязанность соблюдать непризнание претензий РФ на суверенную территорию Украины.