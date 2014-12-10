BBC: Российские войска не покинули Ад, Чонгар и Стрелково – Госпогранслужба

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает ВВС Украина.

”Часть российских войск была отведена – техника. Принимаются меры, чтобы в пределах договоренностей побуждать российскую сторону к окончательному отходу войск. Вчера они так и не отошли. На блокпосту в селе Стрелково российские воины остались”, - заявил Слободян.

По его словам, украинская газораспределительная станция и буровые вышки возле села Стрелково еще находятся под контролем россиян.

Читайте такжеБоевики начали активную воздушную разведку вблизи Мариуполя – штаб”Были гарантии с российской стороны, что их силы будут отведены до 18.00 9 декабря. Будем ожидать, что сегодня договоренности будут выполнены”, - прибавил руководитель службы.

Как сообщал УНИАН, накануне глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в своем Twitter сообщил о том, что российские военные отступают за пределы Херсонской области в районе Арабатской стрелки.

«На Арабатский стрелке, полуостровах Чонгар и Ад российские ВС отходят за пределы Херсонской области. Это – еще одна наша общая победа!», - написал он.