Яценюк начал выступать перед депутатами с программой Кабмина
10:34, 11 декабря 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк начал представление в Верховной Раде Программы деятельности правительства.
Яценюк ответит в течение 20 минут на вопросы депутатов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, парламент решил, что после доклада Яценюк ответит в течение 20 минут на вопросы народных депутатов.
После этого председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Андрей Иванчук выступит с содокладом по данному вопросу - до 5 минут.
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Согласно решению ВР, выступления представителей фракций и депутатских групп будут продолжаться до 30 минут, а выступления внефракционных депутатов - по 1 минуте три выступления.
После этого Яценюк выступит с заключительным словом.
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