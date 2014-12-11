Яценюк начал выступать перед депутатами с программой Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, парламент решил, что после доклада Яценюк ответит в течение 20 минут на вопросы народных депутатов.

После этого председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Андрей Иванчук выступит с содокладом по данному вопросу - до 5 минут.

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Согласно решению ВР, выступления представителей фракций и депутатских групп будут продолжаться до 30 минут, а выступления внефракционных депутатов - по 1 минуте три выступления.

После этого Яценюк выступит с заключительным словом.