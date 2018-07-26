"Должна быть настоящая миротворческая миссия": Волкер анонсировал передачу России идей по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что встреча с Владимиром Сурковым состоится после сегодняшней встречи политдиректоров МИД стран "нормандской четверки".

По словам специального представителя Госдепа США по делам Украины Курта Волкера, США, Германия и Франция в отличие от России поддерживают идею масштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом спецпредставитель Госдепа США Волкер рассказал в интервью украинской службе "Голоса Америки".

По его словам, сегодня, 26 июля, в Берлине встретятся политдиректора МИД стран "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины и то, как должна выглядеть миротворческая операция ООН.

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"Это вопрос, который уже давно ожидает ответ", – отмечает спецпредставитель. – Россия предложила идею, чтобы ООН обеспечила защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Впрочем, по мнению США, Германии, Франции и Украины, должна быть настоящая миротворческая миссия, чтобы обеспечить безопасность на более широком уровне. Надеюсь, мы сможем обсудить именно этот формат миротворческой миссии", – говорит Волкер.

Волкер рассказал, что он поддерживал очень близкие контакты с коллегами из Франции и Германии на прошедшей неделе, как и в целом в течение прошлого года. "Мы очень много думали над процессом. Вскоре я буду говорить с российскими коллегами, чтобы передать им наши идеи", – добавил спецпредставитель.

Курт Волкер также рассказал, что встреча с Владимиром Сурковым состоится после встречи политдиректоров МИД стран "нормандской четверки".

По мнению Волкера, идея развертывания миротворческой миссии ООН будет успешной только в случае, если Россия решит закончить конфликт и выведет войска. "Если она продемонстрирует готовность это сделать, тогда международное сообщество будет готово вмешиваться, чтобы обеспечить безопасность для всех местных жителей и создать условия для выполнения Минских соглашений и возвращения территорий под контроль Украины. Если Россия будет готова это сделать, на что она согласилась в Минских соглашениях, то у нас все получится" – считает Волкер.