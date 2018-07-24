Спецпредставитель США Волкер: "никакого референдума" на оккупированном Донбассе не может быть

Дипломат подчеркнул, что референдум в оккупированной части Донецкой и Луганской областей не будет иметь легитимности.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что никакого референдума на оккупированной части Донбасса не может быть в условиях, когда правительство Украины не контролирует эту территорию.

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Вы, возможно, видели, что Белый дом уже сделал заявление и отклонил это предложение. В условиях, когда нет контроля украинского правительства над этими территориями, люди живут в ситуации опасности, нет свободы передвижения, и есть люди, которые оттуда уехали, - никакого референдума не может там произойти. Он не будет иметь легитимности», - подчеркнул Волкер.

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«Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов», - добавил спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, 20 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля сделал предложение провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина речь шла о проведении голосования жителями оккупированных территорий по поводу их статуса с участием международного сообщества.

Ранее 17 июля Путин заявил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине. «Мы говорили об Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», - сказал Путин.

Как сообщило американское издание The Hill, посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил, что Путин на встрече с Трампом затронул тему референдума. По словам посла, президент РФ сделал «конкретные предложения» относительно того, каким образом разрешить текущий конфликт. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что в администрации Трампа не будут поддерживать предложение президента России о референдуме на Донбассе для определения статуса оккупированного Россией региона.