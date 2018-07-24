Спецпредставитель США Волкер: "никакого референдума" на оккупированном Донбассе не может быть
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что никакого референдума на оккупированной части Донбасса не может быть в условиях, когда правительство Украины не контролирует эту территорию.
Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
«Вы, возможно, видели, что Белый дом уже сделал заявление и отклонил это предложение. В условиях, когда нет контроля украинского правительства над этими территориями, люди живут в ситуации опасности, нет свободы передвижения, и есть люди, которые оттуда уехали, - никакого референдума не может там произойти. Он не будет иметь легитимности», - подчеркнул Волкер.
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«Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов», - добавил спецпредставитель США.
Как сообщал УНИАН, 20 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля сделал предложение провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина речь шла о проведении голосования жителями оккупированных территорий по поводу их статуса с участием международного сообщества.
Ранее 17 июля Путин заявил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине. «Мы говорили об Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», - сказал Путин.
Как сообщило американское издание The Hill, посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил, что Путин на встрече с Трампом затронул тему референдума. По словам посла, президент РФ сделал «конкретные предложения» относительно того, каким образом разрешить текущий конфликт. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что в администрации Трампа не будут поддерживать предложение президента России о референдуме на Донбассе для определения статуса оккупированного Россией региона.