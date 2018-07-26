Яценюк прокомментировал заявление госсекретаря США о непризнании аннексии Крыма

Яценюк уверен, что справедливость над агрессором неизбежно будет торжествовать.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствовал заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно непризнания незаконной аннексии Крыма.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Эта однозначная позиция, как и преданность территориальной целостности Украины, будут оставаться незыблемыми", - подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" провел параллель между этим заявлением и непризнанием США захвата Балтийских государств, которое совершил Советский Союз в 1940 году.

"Пусть через десятилетия, но справедливость была восстановлена. Справедливость над агрессором неизбежно будет торжествовать и в этот раз", - добавил Яценюк.

Ранее Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.