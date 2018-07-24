Суд решил, что отец соратника Януковича Арбузова непричастен к коррупционным схемам, и вернул ему дом и землю

Прокуратура не доказала, что отец беглого экс-главы Нацбанка Арбузова получил дом и земельные участки благодаря сделкам сына.

Суд снял арест с дома и земельных участков отца экс-главы Национального банка и экс-вице-премьера Сергея Арбузова. Такое решение, обнародованное в реестре 20 июля, принял Печерский райсуд Киева.

Как передает Украинская правда, суд решил отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 15.02.2016 года на имущество отца Арбузова. Речь идет о доме площадью 415,9 квадратных метра и два земельных участка: 0,1158 и 0,1798 гектара. Согласно материалам дела, дом отец экс-чиновника приобрел в 2012 году, а землей владеет с марта 2014.

Имущество было арестовано в рамках расследования привласенення средств Сергеем Арбузовым.

Читайте такжеЕС официально снял санкции с Лукаш и Клюева

В своем ходатайстве адвокат указал, что его отец, Геннадий Арбузов, "не имеет никакого отношения к уголовного производства... не имеет статуса подозреваемого, обвиняемого".

Кроме того, по мнению защиты, прокуратура не доказала, что свое имущество отец бывшего главы Нацбанка получил именно благодаря действиям сына.

Так, суд сослался на информацию фискальной службы, согласно которой, с 1998 по 2017 год отец Арбузова заработал 5 153 630 гривен.

Суд решил, что "в настоящее время отсутствуют разумные основания полагать", что Геннадий Арбузов получил имущество незаконным путем за счет доходов от совершенного преступления.

Следователь, по ходатайству которого в 2016 году арестовали имущество, в судебное заседание не явился и, соответственно, не предоставил доказательств в опровержение доводов заявителя".

Сергей Арбузов с 2010 года занимал должность главы Нацбанка, с конца 2012 – первого вице-премьер-министра. Он бежал из страны после победы Революции Достоинства.

Арбузов является фигурантом уголовного производства по факту неисполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" – ООО "ЕСУ" условий приватизации о создании выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 – 2013 годов за счет средств госбюджета на сумму 220 млн грн.

В августе 2017 года суд разрешил заочно расследовать дело Сергея Арбузова.

В 2014 году стало известно, что он якобы планировал возвести имение в селе Дмитровка под Киевом: его отцу и еще одному мужчине сдали в аренду 48 гектаров возле дома Арбузова.