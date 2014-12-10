Мэр Запорожья после заявления об отставке послал Ляшка на три буквы

"Вы считаете, что запорожцы - быдло, которое можно нагнуть из Киева, чтобы мы тут плясали под вашу дудку? Мы город - свободных людей! Пошли вы на х*й из этого города!", - выкрикнул Син, по информации ipnews сообщает ТСН.

В то же время нардеп Олег Ляшко в ответ обвинил Сина, который, по его словам, держит жителей Запорожья за быдло.

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"Это вы держите народ за быдло. Вы вместе с Анисимовым грабили народ! Вы послали не только меня, а женщин, запорожцев, Майдан, мужчин, героев АТО! Ты город послал!", - выпалил Ляшко.

После того, активисты начали таскать мэра за галстук. Началась драка. Ляшко начал останавливать толпу - мол, это Син таким образом провоцирует.

"Я в Верховной Раде зарегистрировал законопроект о досрочной отставке вашего городского головы и позабочусь об аресте Сина. Не трогайте его пальцем! Он этого только и ждет!", - воскликнул Ляшко.

Толпа начала скандировать: "Сина вон!". А мэр под эти возгласы объявил заседание сессии закрытым.