Волонтер "Феникс" рассказал о будущем заместителе Стеця и концепции "Министерства правды"

Известный военный журналист станет заместителем министра информационной политики по силовому блоку.

Об этом в интервью ЛІГАБізнесІнформ заявил руководитель волонтерской группы "Крылья Феникс" и советник президента Юрий Бирюков.

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"Один из лучших мировых военных журналистов дал согласие стать заместителем министра информационной политики по силовому блоку. Он уже встречался с министром, рассказывал и показывал концепцию военной журналистики", - заявил он.

Бирюков говорит, что в каждой воинской части будет свой штатный журналист, который будет жить с солдатами, выдвигаться на передовую.

Советник президента добавил, что полностью поддерживает идею создания Министерства информационной политики. По его словам, новое ведомство "будет формировать общую тенденцию создания информационных посылов".

Как сообщал УНИАН, власть инициировала создание в структуре Кабмина Министерства по делам информационной политики, и 2 декабря Верховная Рада уже назначила Юрия Стеця министром информполитики.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала народных депутатов Украины отказаться от создания Министерства информации.

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В то же время народный депутат от «Народного фронта», советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что главной задачей такого министерства должна стать защита информационного пространства Украины от российской пропаганды и контрпропаганда в России, на территории временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В ОБСЕ же считают, что создание подобного ведомства несет в себе угрозу свободе СМИ.