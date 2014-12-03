В новом Министерстве информполитики будет три департамента

По словам Стеця, один из департаментов будет отвечать за стратегию информационной политики и ее внедрение в Украине, передает INSIDER.

"За время существования государства Украины не было создано стратегии информационной политики. Поэтому один из департаментов, и один из заместителей министра будет заниматься созданием стратегии информационной политики и ее внедрением в нашей стране", - сказал Стець.

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"Второй департамент, который мы планируем создать, касается геополитических угроз и информационных войн. В первую очередь, той которая сейчас происходит со стороны России, с середины страны, и снаружи. Среди стран лоббистов - позиция РФ", - сказал министр.

"Там так же будет несколько человек, которые будут заниматься созданием концепции информационной безопасности страны", - добавил он.

Также Стець рассказал, что третий департамент министерства "будет заниматься внутренней коммуникацией между органами власти с соблюдением единой позиции внедрения этой информационной стратегии".