СМИ: Крымские власти готовятся отобрать у Ахметова имущество "Укртелекома"

Это наталкивает на мысль, что в ближайшее время имущество оператора "национализируют", говорится в статье Крим.Реалії.

В понедельник, 8 декабря, крымская прокуратура распространила сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении одного из операторов связи по факту «финансирование экстремистской деятельности».

Читайте такжеВ Крыму думают над национализацией украинских церквейКак оказалось, состав преступления заключается в соблюдении требований украинского законодательства и отчислении военного сбора с зарплат работников. Что, в трактовке крымского надзорного ведомства, почему-то является финансированием отдельно взятой «Национальной гвардии Украины, в состав которой входят вооруженные формирования организаций, признанных в России экстремистскими».

По информации прокуратуры, предприятие платило военный сбор без ведома самих работников, общая сумма отчислений составила 1 млн рублей в гривневом эквиваленте. Материалы прокурорской проверки переданы в ФСБ.

Того же дня в крымский офис компании «Укртелеком» нагрянули силовики, наглядно продемонстрировав, к какому именно оператору возникли претензии. В компании прошел обыск и выемка документов.

Информационная кампания власти Крыма против «Укртелекома» может рассматриваться как своеобразная артподготовка перед переходом к более активным действиям. Похожая ситуация наблюдалась в деле «Крымхлеба», когда его национализации предшествовал обличительный шум в СМИ, среди прочего также звучали обвинения в финансировании антитеррористической операции на востоке Украины, говорится в статье.