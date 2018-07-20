Порошенко уволил главу РГА на Закарпатье, который пьяным совершил смертельную аварию

Соответствующее распоряжение об увольнении Виктора Олефира опубликовано на сайте главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об увольнении председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Распоряжение №106 обнародовано на сайте главы государства.

«Уволить Олефира Виктора Ивановича с должности председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.

Читайте такжеЗа час до смертельной аварии глава РГА на Закарпатье попал в другое ДТП, но полицейские его отпустили - Москаль

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 22:30 председатель Перечинской РГА Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине наезд на двух жительниц города. В результате ДТП от полученных травм 56-летняя женщина умерла в ночь после аварии, 71-летняя – 15 июля.

Олефир задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

16 июля Ужгородский горрайонный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября без альтернативы внесения залога.