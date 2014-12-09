В плену у боевиков остаются 684 заложника, 1,6 тысячи считаются пропавшими без вести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Объединенного координационного центра освобождения заложников при Министерстве обороны Украины Юрий Тандит.

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"У меня есть надежда, что благодаря договоренностям, которые инициировал президент Украины Петр Порошенко, будет возможно то, что до нового года выйдет большинство наших ребят", - сказал Тандит.

По его словам, в частности, террористы удерживают 181 военнослужащего.

Вместе с тем он уточнил, что по состоянию на 8 декабря, согласно предоставленной СБУ информации, количество заложников в целом составляет 684 человека. Пропавшими без вести считаются около 1,6 тыс. граждан Украины.

Тандит выразил убеждение, что многие из тех, кого считают пропавшими без вести, будут найдены.