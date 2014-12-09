Из комитетов Рады могут отозвать депутатов, голосовавших за диктаторские законы
11:15, 09 декабря 2014Политика
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Парламент включил в повестку дня сессии проект постановления ”О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины ”Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины 8-го созыва” (регистрационный №1291).
Рада обсудит возможный отзыв из комитетов депутатов, которые голосовали за законы "16 января" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным проектом постановления предусматривается отозвать с должностей первых заместителей, заместителей и секретарей комитетов ВР депутатов, которые голосовали за диктаторские ”законы 16 января”.
Читайте такжеДевять Героев Украины голосовали за диктаторские законы - журналистПосле того как этот вопрос был включен в повестку дня, депутаты из фракции Радикальной партии, которые требовали внесения этих изменений, разблокировали трибуну ВР.
Те кто голосовал за законы 16 января, уйдут с руководящих должностей в комитетах
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