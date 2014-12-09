Из комитетов Рады могут отозвать депутатов, голосовавших за диктаторские законы

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривается отозвать с должностей первых заместителей, заместителей и секретарей комитетов ВР депутатов, которые голосовали за диктаторские ”законы 16 января”.

Читайте такжеДевять Героев Украины голосовали за диктаторские законы - журналистПосле того как этот вопрос был включен в повестку дня, депутаты из фракции Радикальной партии, которые требовали внесения этих изменений, разблокировали трибуну ВР.