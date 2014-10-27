В новую Раду попадают 62 депутата, которые голосовали за "законы 16 января"

54 депутаты проходят по мажоритарным округам, еще 8 - по списку партии "Оппозиционный блок", сообщает ТСН.

Больше всего народных избранников проходят из мажоритарных округов Харьковской области - 12.

Избиратели Донбасса избрали в Верховную Раду 6 депутатов, в Днепропетровской области - 5, в Одесской, Запорожской и Черкасской - по 4.

Всего 16 областей делегировали в парламент хотя бы одного депутата, который голосовал за "диктаторские" законы.

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При этом 40 депутатов, которые голосовали "за законы 16 января", не прошли в парламент.

В частности, в Винницкой, Черновицкой, Херсонской областях и в городе Киеве избиратели не поддержали ни одного из таких кандидатов.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областях депутаты, которые поддержали диктатуру Януковича, участия в выборах не принимали.