Ярема: адвокаты Януковича пытались снять с его арестованного счета 20 млн грн
17:58, 08 декабря 2014Политика
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Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича пытались снять 20 млн грн с арестованного счета и вывезти их за пределы Украины.
Адвокаты Януковича пытались снять с его счета 20 млн грн \ Фото УНИАН
Об этом сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема на брифинге. "В прошлую пятницу была попытка адвокатов Виктора Януковича снять средства, 20 млн грн, которые находятся на его счете в "Ощадбанке". Была попытка снять арест на эти средства и вывезти их за пределы Украины", - сказал генпрокурор.
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"В данном случае было взаимодействие с Печерским судом, нам заранее сообщили, и суд по представлению Генпрокуратуры отклонил представление адвокатов. Таким образом, сегодня мы контролируем эту ситуацию", - добавил Виталий Ярема.
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