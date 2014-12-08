Ярема: адвокаты Януковича пытались снять с его арестованного счета 20 млн грн

Об этом сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема на брифинге. "В прошлую пятницу была попытка адвокатов Виктора Януковича снять средства, 20 млн грн, которые находятся на его счете в "Ощадбанке". Была попытка снять арест на эти средства и вывезти их за пределы Украины", - сказал генпрокурор.

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"В данном случае было взаимодействие с Печерским судом, нам заранее сообщили, и суд по представлению Генпрокуратуры отклонил представление адвокатов. Таким образом, сегодня мы контролируем эту ситуацию", - добавил Виталий Ярема.