"После Януковича сможет любой": журналист рассказал о шансах Вакарчука и Зеленского стать президентом

"Я считаю Вакарчука потрясающим автором и исполнителем, а Зеленского – потрясающим артистом. Могут ли они стать президентом? Ну если трижды судимый и дважды сидевший смог, то почему артисты не могут?", - заявил Гордон.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон прокомментировал перспективы избрания в президенты Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Об этом он заявил во время чата на "Главреде". "Я считаю Вакарчука потрясающим автором и исполнителем, а Зеленского – потрясающим артистом. Могут ли они стать президентом? Ну если трижды судимый и дважды сидевший смог, то почему артисты не могут? Почему Рейган смог, а наши артисты не могут? В Украине после Януковича президентом может стать любой", – уверен Гордон.

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При этом он подчеркнул, что жители всей Украины заслуживают хорошего президента.

"Конечно, заслуживают. А какой выход? Если бы мы его только знали… Как говорил Жванецкий: "Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля. Только тоннель, с*ка, никак не кончается", – иронично резюмировал Гордон.

Ранее сообщалось, что Зеленского, и Вакарчука включают в рейтинги кандидатов в президенты Украины. При этом они не подтверждали своего участия в будущих выборах.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук обогнали нынешнего президента Петра Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента. Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня 2018 года.