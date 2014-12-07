Под ночными обстрелами погибли трое мирных жителей Донецка
14:34, 07 декабря 2014Политика
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Ночь с 6 на 7 декабря в Донецке прошла крайне напряженно, больше всего пострадали Кировский и Куйбышевский районы.
REUTERS
Как сообщает Донецкий горсовет, погибло 3 мирных жителя, 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Из-за артиллерийских обстрелов повреждена высоковольтная линия в Кировском районе, в результате чего обесточены 15 трансформаторных подстанций, сообщает ТСН.
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На данный момент ведутся работы по ремонту и замене линий электропередач. Пострадали от обстрелов жилые дома, магазины, коммунальное предприятие, школы.
Как известно, с утра обстрелы центра Донецка возобновились. Местные жители сообщают о взрывах в соцсетях.
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