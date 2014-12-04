В Генштабе объяснили, почему важно удержать Донецкий аэропорт

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-майор Александр Розмазнин объяснил, почему необходимо удерживать Донецкий аэропорт.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он заявил: «По-видимому, у каждого поколения есть символы, которые в будущем станут примерами для наших детей и внуков, как в свое время Ленинград и Сталинград. Таким символом является наш Донецкий аэропорт. И в стратегическом плане это выгодная позиция, потому что аэропорт находится практически в Донецке. Больше деталей я не раскрою, чтобы не навредить нашим ребятам там».

По словам Розмазнина, аэропорт - это удобная позиция для начала освобождения Донецка.