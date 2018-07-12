"Напряжение растет": журналист назвал следующий шаг Путина после ЧМ-2018

По мнению Брука, напряжение между Россией и Украиной становится все сильнее.

Завершение чемпионата мира по футболу, который в этом году проводится в России, может стать временем для решительных действий со стороны Путина.

Такое мнение выразил главный редактор Ukraine Business News и бывший корреспондент The New York Times Джеймс Брук, передает "Новое время".

"Следующим шагом Владимира Путина после завершения Олимпийских игр в Сочи стало вторжение в Крым. По аналогии, завершение чемпионата мира по футболу, который в этом году проводится в России, может стать временем для решительных действий", - пишет журналист.

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По мнению Брука, напряжение между Россией и Украиной становится все сильнее.

"Уже сейчас ситуация на Черном и Азовском морях — напряженная. Украина отрезала Крым от пресной воды; это обстоятельство и засуха стали причиной, по которой в оккупированном Россией полуострове нормируют снабжение воды. Тогда же РФ принялась мешать движению судов в два крупнейших порта Азовского моря, из которых экспортируется сталь,— Бердянск и Мариуполь. Военная реакция на такие действия России уже не кажется неправдоподобной. Напряжение растет. Но остается надежда, что Кремль просто использует старую советскую уловку: создать проблему, чтобы затем предложить решение.

Как сообщал УНИАН, журналист рассказал, что произойдет после восстановления Украиной контроля над Крымом и Донбассом.