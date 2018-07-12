"Нам достанется выжженная земля": журналист рассказал, что произойдет после восстановления Украиной контроля над Крымом и Донбассом

По мнению Вахтанга Кипиани, наибольшей проблемой станет "русский мир" в головах некоторых украинцев.

В украинском обществе нет понимания, что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на здания Донецкой, Луганской, Севастопольской госадминистраций и парламента Крыма.

Об этом пишет главный редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани в журнале "Новое время".

"Итак, что будет дальше? Восстановление народного хозяйства? Единство и соборность? Правопорядок? Проблем станет меньше? Кажется, мы недооцениваем сложности, ожидающие нас при реинтеграции страны. Опыт последних лет должен научить простой вещи: почистить авгиевы конюшни, не замарав руки, не удастся. Хотелось бы, чтобы все было красиво и законно. Увы, нет. Не получится. Нам достанется выжженная земля. Иногда в прямом смысле слова — на Донбассе так точно", - пишет журналист.

Читайте такжеРоссийский писатель-террорист бежит с Донбасса: пожаловался на жизнь в "ДНР"

По мнению Кипиани, наибольшей проблемой станет "русский мир" в головах некоторых украинцев.

"Но чаще всего она будет в душах и головах наших вчерашних сограждан, которые успели побывать гражданами Российской Федерации, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". Нужно найти политическую отвагу и признать, что определенная часть вчерашних граждан Украины, принявших паспорта России в Крыму, а также “паспорта” двух непризнанных террористических “республик”, сделали это не из-под палки, а из чувства принадлежности к “великому русскому народу”. Они хотели жить в РФ. Часть из них взяли оружие и убивали украинцев. Часть сразу же нашли плюсы в новой реальности — две пенсии для одних и повышение жизненных стандартов для других. Должен быть ответ: что делать с такими гражданами Украины? Как только российские войска уйдут, эти люди спрячут свои орловоголовые паспортины, однако не перестанут быть русскими де-факто и россиянами де-юре. Вдобавок получат вполне законные права украинских граждан. В первую очередь — право голоса. Кого они пошлют в Киев представлять свои вечно ущемленные интересы, можно только представить. Особенно, если у клиента в анамнезе голосование за компартию, “Союз”, Партию регионов", - считает Кипиани.

Полный текст статьи читайте в журнале "Новое время".

Как сообщал УНИАН, российский журналист спрогнозировал, как поведет себя Россия после ЧМ-2018.