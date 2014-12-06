В Виннице активисты требуют отставки начальника областной милиции

В Виннице активисты, которые пикетировали здание Винницкого облсовета, сейчас перед зданием областной милиции требуют отставки начальника Управления МВД в области Игоря Моренца.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты сейчас переместились к зданию областного управления милиции на ул. Театральная.

Теперь, кроме отставки руководителя Винницкой ОГА Анатолия Олийныка, они требуют чтобы в отставку ушел начальник областной милиции Моренец.

Такое требование они аргументируют тем, что милиция в течение двух часов не пускала их в помещение Винницкой облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в Виннице около 400 активистов штурмовали здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты собирались проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно уволить председателя ОГА Анатолия Олийныка.