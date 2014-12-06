В Виннице штурмовали облсовет: жгли шины, бросали пиротехнику

В Виннице около 400 активистов штурмовали здание областного совета - сломали двери и закидали дымовыми шашками, срывая заседание внеочередной сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, утром активисты, которые являются сторонниками "Батькивщины", "Воли", "Свободы", и несколько десятков бывших «регионалов» (представляют группу экс-председателя облсовета Сергея Татусяка - УНИАН), перекрыли движение транспорта в центре Винницы и стали жечь шины перед зданием облсовета. Они протестовали против снятия с должности председателя областного совета Сергея Свитко, который якобы был избран собранием Майдана.

В то же время сессия облсовета все-таки началась и на ней зарегистрировались 99 из 132 депутатов. Главным вопросом, который планируется рассмотреть, является вопрос голосования о снятии с должности Свитко.

После регистрации депутатов руководитель областной организации партии «Батькивщина» и депутат облсовета Людмила Щербакивская начала выступление и попыталась добиться снятия с рассмотрения вопроса об отставке Свитко. В то же время она обвинила председателя Винницкой ОГА Анатолия Олийныка в том, что он не может обеспечить порядок.