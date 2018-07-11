Комитет Рады отклонил законопроект о запрете публичного проявления любой сексуальной ориентации

В профильном парламентском комитете отметили, что под запрет могут попасть все.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации проголосовал за отклонение проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета публичного проявления любых видов сексуальной ориентации)» (№8489).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало большинство членов комитета, но трое воздержались.

Автор законопроекта народный депутат Олег Барна от "БПП" на заседании комитета сказал, что сейчас в обществе происходит моральный упадок, в частности, проводятся различного рода сексуальные марши, рекламируется сексуальная ориентация человека. Он считает, что сексуальные меньшинства должны собираться в закрытых клубах, без доступа детей.

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Председатель комитета Виктория Сюмар отметила, что данный законопроект так выписан, что, если человек где-то публично скажет, что любит свою жену, то это будет проявление сексуальной ориентации. Народный депутат Украины Юрий Павленко отметил, что законопроект выписан таким образом, что даже пропаганда стандартной семьи будет наказываться штрафами.

«Поэтому фактически ваш закон запрещает пропаганду брака», - добавил он.

По его словам, в Украине количество разводов превышает количество браков.

«На сегодняшний день каждый третий ребенок живет без отца, а каждый четвертый ребенок даже не знает имени и фамилии отца», - сообщил Павленко.

Как сообщал УНИАН, данным законопроектом предлагается запретить распространение и/или пропаганду материалов, содержащих информацию о сексуальной ориентации человека, публичное проявление и пропаганду каких-либо видов сексуальной ориентации человека общедоступным способом, на публичных мероприятиях (публичные марши, открытые собрания, фестивали и т.д.), в средствах массовой информации (на телевидении, в печатных средствах информации, сети Интернет и т.д.).