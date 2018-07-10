Яценюк обратился к НАТО с просьбой предоставить Украине статус партнера Альянса с расширенными возможностями

Яценюк подчеркнул, что Украина, борясь против российской вооруженной агрессии, «защищает границы не только Украины, но и границы Европы».

Арсений Яценюк обратился к партнерам по НАТО предоставить Украине статус партнера Альянса с расширенными возможностями.

Об этом лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-1016 годов, основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк заявил 10 июля во время дискуссии Киевского Форума: «Что стоит ожидать от Саммита НАТО в 2018 году?»

В дискуссии, организованной Фондом «Открой Украину» принимают участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина, борясь против российской вооруженной агрессии, «защищает границы не только Украины, но и границы Европы»: «Мы сегодня стоим на форпосте демократического мира».

Именно поэтому на Саммите НАТО Украине нужна четкость, подчеркнул он: «Четкость лежит в плоскости того, что план действий относительно членства Украины в НАТО должен стать реальной перспективой».

Он напомнил, что в 2014 году Альянс создал новую программу, так называемую «НАТО+», по которой в ряде стран уже предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partners): «Страна, которая является членом этой программы, имеет возможность обучаться по тематике статьи 5 Вашингтонского договора. Статья 5 Вашингтонского договора означает следующее: нападение на одного означает нападение на всех».

«Украинские граждане не просто высказались. Украинские граждане боролись за европейские ценности под флагами Европейского Союза на Майдане. Украинские граждане борются за нашу независимость с оружием в руках на фронте против российской агрессии. Наш народ заслуживает четкий ответ. На четкий ответ о том, что Украина будет членом Альянса, что Украина будет членом Европейского Союза», - подчеркнул он.

«Четкая политическая перспектива, четкая политическая ответ о необратимости этого курса является крайне важной. Чтобы ни у кого не было даже мысли о разочаровании. Думаю, Путин с большим удовольствием предложит членство в Организации договора о коллективной безопасности. Но этого никогда не произойдет. Должно произойти другое - Украина дойдет до своей цели, и эта цель сделает сильнее и НАТО, и Европейский Союз», - сказал Арсений Яценюк.