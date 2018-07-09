Туск призвал власти Украины и Польши найти новый подход в отношениях относительно исторического прошлого

Президент Евросовета подчеркнул, что от отношений Киева и Варшавы зависит безопасность всего региона.

Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает власти Украины и Польши найти новый подход в двусторонних отношениях в вопросе исторического прошлого.

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Об этом президент Европейского Совета Дональд Туск сказал по итогам XX саммита Украина-ЕС в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависят в значительной степени от отношений между Киевом и Варшавой. Недавняя напряженность показывает, что не все учили лекции по истории. Только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти нас в будущем от повторения трагической истории. Я призываю власти обеих стран к новому подходу к вопросу наших отношений и позитивному мышлению, к конфликту между нами могут стремиться только наши противники или политически безмозглые", - отметил Туск.

Справка УНИАН. В ночь на 1 февраля польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждение относительно пособничества поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления». Закон находится на рассмотрении Конституционного суда Польши.