ИС: боевики оборудуют новые позиции для артиллерии в районе Макеевки

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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"На протяжении последних суток противник наносил массированные огневые удары по позициям украинских войск в районе Дебальцево, есть жертвы среди местных жителей", - говорится в сообщении.

Возросла интенсивность обстрелов позиций украинских войск севернее и северо-западнее Луганска. В ходе вчерашнего боя в районе Станицы Луганской противник массировано применил танки - 8 единиц. В результате противник потерял как минимум 1 танк, наступление было сорвано ответным огнем украинских войск.

В районе Бахмутской трассы зафиксирована "кочующая" артиллерийская группа противника. Идентифицировано 6 единиц 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", меняющих огневые позиции.

В Луганск прибыл конвой с боевиками, ранеными в ходе боестолкновений в районе Счастья (до 80 человек). Большая часть раненых далее будет эвакуирована в Ростов-на-Дону. Из Горловки на Енакиево проследовал конвой с трупами боевиков и российских военнослужащих (3 УРАЛа). Из Донецка в Макеевку также прибыл конвой с трупами (как минимум 2 тентованных УРАЛа в сопровождении российских военнослужащих, переодетых под местных боевиков с шевронами "ДНР").