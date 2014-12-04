При обстрелах боевиками Луганской области повреждены дома и коммуникации

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной госадминистрации (ОГА) Геннадия Москаля, под обстрелы попали населенные пункты Станица Луганская, Счастье, Трехизбенка, Чернухино, Золотое, Ольховая. Никто из мирных жителей не пострадал.

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Геннадий Москаль добавил, что на окраине Станицы Луганской

в течение суток периодически начинались ближние бои с применением минометов и стрелкового оружия, был осуществлен массивный обстрел из "Градов" поселка Ольховая, в результате чего повреждены жилые дома на улицах Калинина и Чапаева.

Кроме того, после вчерашнего ремонта работниками газового хозяйства газопровода и восстановления центрального теплоснабжения был снова перебит газопровод. Давление газа резко упало, часть райцентра остается без тепла. Несколько улиц районного центра, а также поселок Ольховая и Болотенное остаются без электроэнергии из-за поврежденных линий электропередачи.

В Счастье, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, все системы жизнеобеспечения (тепло, вода, газ, электроэнергия) функционируют нормально, чрезвычайных ситуаций нет.

В поселке Трехизбенка Новоайдарского района, который постоянно обстреливают боевики, вновь удалось почти полностью восстановить электроэнергию. По состоянию на утро четверга, света нет только на нескольких улицах из-за локальных обрывов линий электропередачи. В течение дня ремонтные бригады будут пытаться полностью обеспечить Трехизбенку электроэнергией.

В поселке Крымское свет пока отсутствует из-за поврежденных ЛЭП. Туда уже выехали ремонтные бригады, в случае огневого затишья они начнут восстановительные работы.