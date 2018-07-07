Чиновники Юго-Западной железной дороги растратили 20 миллионов при закупке некачественных запчастей

Троим фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебной халатности.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт растраты должностными лицами регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» 20 млн грн при закупке запчастей для подвижного состава.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые, согласно экспертным исследованиям, по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества.

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По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло стать причиной преждевременного выхода их из строя и привести к человеческим жертвам, нанести многомиллионный ущерб на объектах критической инфраструктуры. Вся продукция изъята, на нее наложен арест.

Сейчас троим фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование дела относительно проекта "Стена". Должностных лиц и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.