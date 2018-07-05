НАБУ и САП завершили расследование дела по проекту "Стена"

Должностных лиц и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена".

Как сообщила сегодня пресс-служба НАБУ, 4 июля восьми подозреваемым в завладении средствами государственного бюджета, выделенными на инженерно-техническое обустройство украинско-российской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий (так называемый проект «Стена»), сообщили о завершении досудебного расследования.

"Этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После завершения этого процесса детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.

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В частности, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют подозреваемым совершение уголовных преступлений:

начальнику управления капитального строительства ГПСУ - по ч. 5 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 210 «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» Уголовного кодекса Украины;

бывшему начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог», ч. 2 ст. 210 УК Украины;

старшему офицеру первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины;

директору ООО «АЗИ» - ч. 5 ст. 191 УК Украины;

бывшему директору ГП «Черниговский облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины» - по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины;

директору и учредителю ООО «Стройцентр "Витязь"» - по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины;

одному из посредников - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины; другому посреднику - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 «Фиктивное предпринимательство» УК Украины.

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По данным следствия, хищение средств проекта «Стена» происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанными в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

В ходе расследования детективы НАБУ инициировали судебные экспертизы, выезжали непосредственно на границу, где вместе с экспертами осматривали участки для объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставление их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена» осуществляется с марта 2016 года.

В августе 2017 года детективы НАБУ задержали семь человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, был разоблачен и задержан еще один участник.

В НАБУ отмечают, что реализация проекта «Стена» продолжает оставаться в фокусе внимания детективов: ряд эпизодов, связанных с этим проектом, выделены в отдельное производство, расследование по ним продолжается.