Порошенко завтра в Польше откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли в 1944 году

Также президент Украины посетит Волынскую область для участия в мероприятиях почтения памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Завтра, 8 июля, президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Порошенко откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцами, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

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Порошенко также посетит Волынскую область для участия в мероприятиях почтения памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Как известно, Сагринь - это польское село Грубешевского уезда Люблинского воеводства, в пределах этнической украинской территории Холмщина. Украинские жители Сагрини были уничтожены подразделениями Польской Армии Крайовой и Батальонов Хлопских 10 марта 1944 года. На православном кладбище в Сагрини сооружен памятный крест, на монументе высечены фамилии 660 украинцев, которые удалось установить.

В то же время на официальном сайте главы Польского государства сообщается, что в воскресенье, 8 июля, президент Республики Польша Анджей Дуда посетит Украину.

Отмечается, что Дуда, в частности, посетит местность на Волыни, где было расположено уничтоженное украинскими националистами польское село, и на кладбище возложит венок на безымянную братскую могилу - место захоронения убитых поляков.

11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами».