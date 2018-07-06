Порошенко в воскресенье планирует осуществить поездку в Польшу - источник

Вместе с тем президент Республики Польша Анджей Дуда 8 июля посетит Украину.

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 8 июля, планирует совершить поездку в польское село Сахрынь.

Об этом сообщил источник в дипломатических кругах. "Готовится поездка (президента - УНИАН)", - отметил источник.

Других деталей не сообщили.

Как известно, Сахрынь - это польское село Хрубешувского уезда Люблинского воеводства, в пределах этнической украинской территории Холмщина. Украинские жители Сахрыни были уничтожены подразделениями Польской Армии Крайовой и Крестьянских батальонов 10 марта 1944 года. На православном кладбище в Сахрыни поставили памятный крест, на монументе высечены фамилии 660 украинцев, которые удалось установить.

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В то же время на официальном сайте главы польского государства сообщается, что в воскресенье, 8 июля, президент Республики Польша Анджей Дуда посетит Украину.

Отмечается, что Дуда, в частности, посетит местность на Волыни, где было расположено уничтоженное украинскими националистами польское село, и на кладбище возложит венок на безымянную братскую могилу - место захоронения убитых поляков.

Напомним, 11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв "геноцида, совершенного украинскими националистами».