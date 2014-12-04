86 судов, 232 самолета: появились черные списки нарушителей правового режима Крыма

О мониторинговом проекте «Крым: черные списки» представители “Майдана иностранных дел” Юрий Смелянский и Андрей Клименко сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Они отметили, что “Майдан иностранных дел” последовательно добивается предусмотренного законом наказания экипажей и владельцев воздушных и морских судов-нарушителей - вплоть до ареста и конфискации судов и персональных санкций против физических лиц-предателей.

В частности, в список физических лиц, которые, по словам представителей организации, способствовали аннексии Крыма Российской Федерацией, включено в настоящее время 78 фамилий. Среди них - пятеро “Героев Украины”: Николай Багров - в настоящее время занимает должность ректора Таврического Национального университета; Александр Баталин - бывший депутат ВР Крыма; Николай Бойко - гендиректор Национального аграрного производственного объединения «Массандра»; Борис Дейч - бывший народный депутат Украины и Ферзи Якубов - ректор Крымского инженерно-педагогического университета.

«И этот список будет продолжаться. В него будут включены люди, которые занимают на сегодняшний день различные руководящие должности в оккупационной крымской власти. Это люди, имеющие другие почетные звания и работают уже как граждане России в высших учебных заведениях или на других руководящих должностях», - отметил Смелянский.

Эксперты считают, что вышеуказанные лица должны быть лишены высшей награды Украины и всех сопутствующих льгот. Также Европейский Союз и США должны ввести против них персональные санкции.

По словам Клименко, среди кораблей-нарушителей, которых всего насчитано с начала аннексии Крыма 150, больше всего судов из России - около 60.

Читайте такжеТурецкая власть контролирует судовладельцев, чтобы они не заходили в Крым«Далее по количеству идут судовладельцы из Турции, Греции, Румынии. Таким образом наша дружественная страна Турция и член Евросоюза и НАТО, так же как и Турция, Греция, являются крупнейшими нарушителями режима оккупированной территории, установленного Резолюцией Генассамблеи ООН и законом Украины об оккупированных территориях», - подчеркнул Клименко.

Как заявляют эксперты, государство должно отреагировать на такие факты.

«Украина, в частности наш МИД и другие госструктуры, должны осуществлять очень активные переговоры с нашим черноморским партнером - Турцией относительно того, что происходит. Эти две страны помогают стране-окупанту решать проблему обеспечения Крыма... Надеюсь, и посольства Турции и Греции в Украине услышат нас», - заявил Клименко.

В свою очередь эксперт “Майдана иностранных дел” Ольга Корбут сообщила, что за время мониторинга было зафиксировано более 2 тыс. самолетов-нарушителей, прибывших или вылетевших из аэропорта Симферополя. Часть этих самолетов осуществляла рейсы в Турцию и Ереван.

Корбут добавила, что все нарушения, которые фиксируются в процессе мониторинга, передаются в Международной организации гражданской авиации и других международных организаций и правоохранительных органов Украины, чтобы они адекватно реагировали на эти нарушения и применяли санкции к нарушителям.

Эксперты отметили, что проект постоянно обновляется, они также планируют открыть разделы относительно компаний, которые ведут бизнес в Крыму и поддерживают оккупацию, а также международных инвесторов.

Эксперты обещают обнародовать соответствующие списки на веб-сайте «Майдана иностранных дел».

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть Крыма провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение украинской Автономной Республики Крым к России.

18 марта в Кремле президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между Россией и так называемой «Республикой Крым» о принятии в РФ «Республики Крым» и образования в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.