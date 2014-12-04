У Порошенко назвали комитеты Рады, вокруг которых разгорелись наиболее ожесточенные споры (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко сказал в комментарии журналистам.

“Если нам не удастся окончательно договориться, поскольку Радикальная партия настаивает, точнее Олег Валерьевич (Олег Ляшко - председатель фракции Радикальной партии - УНИАН) настаивает, то мы рассматриваем возможность сегодня проголосовать без трех должностей”, - сказал Томенко.

Он уточнил, что в целом депутаты ведут речь о главах бюджетного, финансово-банковского и регламентного комитетов.

В то же время, добавил Томенко, первые заместители председателей комитетов смогут начать работу и без этого.

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“Существует теоретический шанс, что мы вынесем все должности. Но если не удастся это сделать, мы сделаем следующим образом: будет постановление общее, будут все посты, а там (возле названий трех комитетов - УНИАН) будут отсутствуют фамилии. Пока мы согласимся”, - сказал депутат.

Относительно оппозиции, Томенко напомнил, что им было предложено три комитета.

“Но тот формат трех их не удовлетворяет”, - отметил депутат.

Томенко также отметил, что обсуждалась возможность работы специальной комиссии ВР по вопросам приватизации. По его словам, оппозиции предлагали возглавить эту комиссию.

“Они пока не соглашаются”, - сказал депутат.

Кроме того, он напомнил, что обсуждалась возможность создания комитета ВР, о котором говорит оппозиция, относительно прав перемещенных лиц, межнациональных и межконфессиональных отношений.

“Они не согласились”, - отметил Томенко.

“Таким образом мы эти две новые структуры не создаем. Потому что если они не соглашаются возглавлять, нет смысла образовывать. Но мы готовы их создать”, - сказал депутат.