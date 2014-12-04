У Порошенко назвали комитеты Рады, вокруг которых разгорелись наиболее ожесточенные споры (прямая трансляция)
Народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Николай Томенко не исключает, что парламент сегодня примет постановление об образовании комитетов Верховной Рады без определения председателей трех из них.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко сказал в комментарии журналистам.
“Если нам не удастся окончательно договориться, поскольку Радикальная партия настаивает, точнее Олег Валерьевич (Олег Ляшко - председатель фракции Радикальной партии - УНИАН) настаивает, то мы рассматриваем возможность сегодня проголосовать без трех должностей”, - сказал Томенко.
Он уточнил, что в целом депутаты ведут речь о главах бюджетного, финансово-банковского и регламентного комитетов.
В то же время, добавил Томенко, первые заместители председателей комитетов смогут начать работу и без этого.
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“Существует теоретический шанс, что мы вынесем все должности. Но если не удастся это сделать, мы сделаем следующим образом: будет постановление общее, будут все посты, а там (возле названий трех комитетов - УНИАН) будут отсутствуют фамилии. Пока мы согласимся”, - сказал депутат.
Относительно оппозиции, Томенко напомнил, что им было предложено три комитета.
“Но тот формат трех их не удовлетворяет”, - отметил депутат.
Томенко также отметил, что обсуждалась возможность работы специальной комиссии ВР по вопросам приватизации. По его словам, оппозиции предлагали возглавить эту комиссию.
“Они пока не соглашаются”, - сказал депутат.
Кроме того, он напомнил, что обсуждалась возможность создания комитета ВР, о котором говорит оппозиция, относительно прав перемещенных лиц, межнациональных и межконфессиональных отношений.
“Они не согласились”, - отметил Томенко.
“Таким образом мы эти две новые структуры не создаем. Потому что если они не соглашаются возглавлять, нет смысла образовывать. Но мы готовы их создать”, - сказал депутат.