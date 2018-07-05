"Неслыханный цинизм судилища очевиден всем": Порошенко прокомментировал второй приговор политзаключенному Балуху

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина продолжит бороться за каждого удерживаемого Россией заложника.

Неслыханный цинизм судилища над украинским активистом Владимиром Балухом очевиден всем.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter. «Больше выстрелов пушек кремлевский режим патологически боится одного слова «Правда», - написал Владимир Балух, приговоренный сегодня еще к 5 годам заключения.

Неслыханный цинизм этого судилища очевиден всем. Украина продолжит бороться за каждого заложника. #FreeBalukh», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, во временно оккупированном Крыму так называемый «суд» по второму делу против Балуха - о дезорганизации работы СИЗО - приговорил активиста Балуха к наказанию в виде лишения свободы сроком 5 лет в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб.

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ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.