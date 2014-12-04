Москаль: "У нас шифер и стекло - такой же дефицит, как в Киеве алмазы"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал председатель Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль.

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"Там Сталинград просто: взрывы, аварии, пострадавшие, убитые - каждый день. Не знаю, что нам потом с ним делать", - сказал Геннадий Москаль. "У нас война. У нас погибшие и раненые среди мирного населения каждый день. У нас шифер и стекло - такой же дефицит, как в Киеве алмазы".

По словам председателя ОГА, в настоящее время украинские войска контролируют 12 аграрных районов, 3 крупных города: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Боевики - полностью 6 районов и частично 4, включая Луганск и еще 11 городов. "Словом у них промышленность, урбанизированные города, а у нас - все остальное", - отметил глава ОГА.

По словам Геннадия Москаля, "люди, которые приезжают из оккупированных территорий спрашивают, поддержим ли мы их в случае восстания против незаконной власти? Мы должны им такую гарантию дать".

Полный текст интервью Геннадия Москаля читайте в выпуске журнала "Новое время" 5 декабря.