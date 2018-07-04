Ляшко объяснил, как АП пытается шантажировать ряд украинских телеканалов (видео)

Лидер РПЛ называет сложившуюся ситуацию "цензурой чистой воды" и злоупотреблением должностным положением.

Администрация президента пытается оказывать давление на ряд украинских телеканалов, спекулируя на лицензировании цифрового вещания, заявил лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко.

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«Сегодня по команде АП, лично президента Порошенко, оказывается давление на телевизионные каналы, чтобы не дать продлить им лицензии на цифровое вещание. По моей информации вызывают «1+1», «Интер», другие каналы, и ставят условия лояльности к президенту Порошенко, а иначе не дадут лицензию на цифровое вещание», – заявил Ляшко журналистам.

«Я категорически против того, чтобы Порошенко диктовал условия редакционной политики, и чтобы он шантажировал и выдавал лицензии на цифровое вещание. Потому что сейчас аналоговое вещание отключают, а цифровое – ты должен получить лицензию. И ставят условия, Нацсовет, который контролирует Порошенко, ставит условия – кому выдаст лицензию, кому не выдаст. Если не будут поддерживать Порошенко – угрожают не выдать лицензии», – подчеркнул он.

Сложившуюся ситуацию, Ляшко называет цензурой чистой воды и злоупотреблением должностным положением.

«Мы не дадим президенту Порошенко злоупотреблять, шантажировать телеканалы для того, чтобы они лояльно освещали его избирательную кампанию», - подытожил он.

Ранее Верховная Рада включила в повестку дня законопроект 6688, который позволит блокировать интернет-ресурсы во внесудебном порядке.