Кучма: на следующей неделе могут возобновить переговоры в Минске - BBC

Эти встречи проходят в Минске в формате "Россия-Украина-ОБСЕ", господин Кучма представляет на них Украину, передает BBC Украина.

"Следующий раунд (Переговоров - Ред.) может быть на следующей неделе", - сказал Леонид Кучма журналистам в Киеве.

По его словам, минские договоренности являются "основополагающим документом".

"Огонь не прекратился, но я считаю, что это основополагающий документ, на который ссылается весь мир, и важно, что подпись под ним поставила и Россия", - отметил г-н Кучма.

В руководстве самопровозглашенной "Донецкой народной республики" тем временем заявили, что пока не имеют информации о заседании контактной группы.

Тем временем на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями работает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Участие в его работе принимают украинские и российские военные, а также специалисты ОБСЕ.

Как сообщил в среду медиацентр СНБО, сейчас центр работает над механизмом, который позволил бы "остановить вооруженное противостояние".

В частности, в ближайшее время рядом с постоянной группой в Дебальцево, будут развернуты аналогичные группы в Донецке и Луганске, сообщили в СНБО.

Ранее представители центра пытались договориться о прекращении огня в аэропорту Донецк.

Украинские военные и сепаратисты заявляли о перемирии, но фактически боевые действия там продолжались.

Вечером в среду пресс-центр АТО сообщил, что в течение дня договоренность не стрелять "на 100% выполнена не была".

"Раздавались выстрелы и взрывы. Однако, по состоянию на 17 часов обстановка в Донецком аэропорту была относительно спокойной", - заявили в пресс-центре.

Обстрелы и попытки атак были зафиксированы и в других местах, говорят военные.