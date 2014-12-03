С начала АТО украинская армия уничтожила около 8 тысяч боевиков – штаб (карта АТО)
15:08, 03 декабря 2014Политика
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Украинские военные от начала антитеррористической операции уничтожили около 8 тысяч террористов.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«Потери боевиков с начала АТО ориентировочно составляют около 8 тысяч человек», - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в течение прошлых суток в зоне АТО погибли двое и ранены пятеро украинских военнослужащих. "За минувшие сутки в результате боевых столкновений мы потеряли двух наших героев, еще пятеро получили ранения", - сказал спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Информация по состоянию на 3 декабря / rnbo.gov.ua
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