Денисова завтра планирует встретиться с послами ЕС по поводу посещения украинских политзаключенных в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Россия всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова завтра, 2 июля, намерена встретиться с послами Европейского Союза по вопросу посещения украинских политзаключенных в России.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"Завтра в 14.00 я встречаюсь именно с послами Европейского Союза и буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения договоренностей между двумя президентами", - сказала Денисова.

Читайте такжеДенисова сообщит в Совет Европы, ОБСЕ и ООН о недопуске к украинским политзаключенным

Она подчеркнула, что двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не принесли результата из-за того, что Россия была не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать этот процесс.

"К сожалению, эта миссия не состоялась. Потому что, я думаю, что Российская Федерация и не думала выполнять договоренности, которые были предоставлены ... мне именно президентом Путиным", - заявила омбудсмен.

Также Денисова отметила, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова имела шанс посетить моряков с судна "Норд", но не воспользовалась этой возможностью.

Читайте такжеРоссия скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев - Денисова

"Надо сказать, что наш президент Петр Порошенко исполнил свои обязанности, взятые на себя еще 9 июня, - он снял запрет госпоже Москальковой, которая приехала в Украину именно благодаря тому, что ей сняли запрет (на въезд). Она могла посетить семь моряков с судна "Норд", но потом они не выполнили никаких обязательств, которые брали на себя для того, чтобы я встретились с кем-то из наших политзаключенных", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова еще раз подчеркнула, что Россия всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинских и российских заключенных в обеих странах.

Однако Денисову не пустили ни к одному из украинцев.