Дежурный по колонии, где содержится Сенцов, после многочасового ожидания принял заявление Денисовой

По словам украинского омбудсмена, она ждет у тюрьмы с 9 утра, и только в 17.02 вышел дежурный и принял её заявление.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что дежурный из российской колонии, где содержится осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, принял её заявление.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«С девяти утра стараюсь подать заявление в исправительную колонию №8, где содержится Олег Сенцов. И только в 17:02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - «я доложу руководству», - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 28 июня омбудсмен России Татьяна Москалькова посетила колонию «Белый медведь» в городе Лабытнанги, в которой 46-й день голодает политзаключенный украинец Сенцов. Кортеж доставил её в колонию, объехав Денисову, которая ждала перед воротами пенитенциарного учреждения.

Ранее Уполномоченный ВР заявляла, что руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение Сенцова.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий относительно посещения украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой о «возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных» мониторинговых посещениях, которые «не дали положительных результатов».

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и представляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, «неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов».

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинских и российских заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликов.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «собственной инициативе», и её посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.