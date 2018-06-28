Российский омбудсмен: состояние Сенцова «удовлетворительное», но «остаются опасения»

По словам российского омбудсмена, Сенцов «ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма».

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что украинский режиссер Олег Сенцов, который 46 дней голодает в российской колонии, находится в «удовлетворительном» состоянии.

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Она сказала об этом после того, как 28 июня ездила к Сенцову в колонию в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России, передает «Радио Свобода».

В то же время, как сообщила Москалькова российскому государственному агентству ТАСС, в связи с голодовкой Сенцова «остаются опасения».

По словам российского омбудсмена, Сенцов «ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма». Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Ранее российский омбудсмен сравнивала голодовку Сенцова с «лечебным голоданием», а позже заявила, что не видит в этом «смертельной опасности».

Тем временем, уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая 28 июня прибыла в Лабытнанги на одном самолете с Москальковой, снова не пустили в колонию к Сенцову.

Представитель российского омбудсмена заявил, что Денисова не согласовала посещение Сенцова с российской стороной. Ранее украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с ним.

На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить в начале августа этого года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.