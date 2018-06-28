Яценюк выступил за сокращение количества нардепов до 300

"Чем меньше депутатов, тем больше их влияние, легитимность, профессионализм и ответственность", - уверен он.

"Верховная Рада Украины должна быть эффективной, профессиональной и влиятельной. В частности, одного народного депутата должен выбирать большее количество людей. Тогда он будет иметь большую легитимность и ответственность", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины 28 июня.

"Надо уменьшить количество народных депутатов до 300. Чем меньше депутатов, тем больше их влияние, легитимность, профессионализм и ответственность", - уверен он.

По убеждению Арсения Яценюка, в Конституции нужно четко предусмотреть, что не может быть народным депутатом Украины лицо, которое имеет иностранное гражданство.

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Лидер "Народного фронта" выступает за то, чтобы члены Кабинета Министров могли одновременно быть народными депутатами - как это есть в Германии, Британии: "В парламентско-президентской республике Верховная Рада и правительство должны быть более скоординированы. Не надо придумывать велосипед".

"Когда чиновник является членом парламента, это - эффективнее законотворчество. Правительственные законопроекты легче и оперативнее проходить в Совете. Это - диалог между правительством и парламентом. Это - политическая ответственность каждого члена Кабмина, перед коалицией и перед своей партией в парламенте", - написал он.

Сейчас продолжается дискуссия о полной отмене депутатского иммунитета, отметил Арсений Яценюк: "Мы предлагаем предоставить возможность задержания и взятия под стражу народного депутата без согласия Верховной Рады Украины во время или сразу после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако политическая деятельность и политическая позиция народного депутата Украины должны быть защищены".

"Изучив международный опыт, предлагаем изменить процедуру голосования в Верховной Раде. А именно, разрешить принятие решений большинством от присутствующих на пленарном заседании. Это мобілізуватиме парламентариев. Это будет стимулировать межпартийную единство в принятии важнейших законов. Это потребует персонального голосования", - убежден лидер "Народного фронта".

Одновременно, по его убеждению, в Конституции необходимо прописать лишение мандата в случае неличного голосования народного депутата: "Также лишать статуса народного депутата в случае непосещение пленарных заседаний в совокупности более 30 дней в течение сессии без уважительных причин".

"Вводится новое понятие: так называемые конституционные законы Украины. Они будут приниматься не большинством от присутствующих, а большинством от конституционного состава Верховной Рады. Конституционными должны быть ключевые законы для развития государства. В частности, законы о Кабмине, о судоустройстве, о президенте; Избирательный кодекс; об основах внешней политики; закон о языке", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что никаких новаций в порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию не нужно: "И эта процедура изменений должна быть сложной: двумя третями депутатов (как сейчас). Это самый важный акт государства. Вторые по важности и сложности принятия, – конституционные законы - принимаются большинством от состава парламента. Простые законы - большинством от присутствующих".