Порошенко врет о своих оффшорах - соучредитель OCCRP

Салливан также напомнил о том, что президентские оффшоры неоднократно становились причиной расследований.

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Украины Петра Порошенко и его юристов во лжи об оффшорах.

Так он прокомментировал расследование вокруг документов Panama Papers. "Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать "империю сладостей" и уклоняться от налогов через оффшоры", - говорится в сообщении Салливана в Twitter.

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Соучредитель OCCRP считает, что "успешный бизнес формирует плохих лидеров, потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь".

"Я не сторонник президентов, которые хорошо врут. Похоже, умение плохо врать не меняет отношение к нашим лидерам. Я прошу избирателей требовать большего", - добавил он.

Poroshenko's & his lawyers have outright lied for years about his attempts to both control his candy empire & evade taxes thru offshores. He has zero credibility left on the issue. Wealthy business make poor leaders because they can't give up what they spent their life building. https://t.co/F1c8koWBLu — Drew Sullivan (@DrewOCCRP) June 27, 2018

Как известно, ранее было опубликовано журналистское расследование «Центра расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Следствие:Инфо», согласно которому целью перестройки структуры президентской кондитерской корпорации Roshen и создания офшорных компаний была якобы минимизация налогов, а не передача компании в "слепой траст".

Как сообщал УНИАН, в начале апреля журналисты «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Порошенко учредил три офшорные компании с управления активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

Так, по информации журналистов OCCRP, в августе 2014 года, в разгар кровопролитных боев на востоке Украины, включая бои за Иловайск, Порошенко основал оффшорную холдинговую компанию - Prime Аssets Partners Ltd - для того, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикции Британских Виргинских островов (БВО). Эта оффшорная структура стала владельцем еще двух компаний - на Кипре и в Голландии. Обе фирмы были зарегистрированы также в 2014 году - в сентябре и декабре. По информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорации Roshen.

Вместе с тем, финансовые советники Порошенко подчеркнули, что на самом деле Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи. В частности, Макар Пасенюк, управляющий директор ICU, который является финансовым советником Порошенко, заявлял, что договор траста был подписан в январе 2016 года. Договор бессрочный, и он привязан только ко времени пребывания Порошенко на посту президента. По словам Пасенюка, траст оказался единственно возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежащие ему активы в управление или для дальнейшей продажи. При этом Пасенюк отметил, что украинское законодательство само по себе не позволяет создать структуру траста, что представляет собой договор об управлении. И поэтому было принято решение создать более понятную структуру. Для реализации механизма передачи в траст были зарегистрированы несколько компаний, в том числе оффшорная компания Prime Аssets Partners Ltd.

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В свою очередь, юристы компании Avellum, которая также является советником Порошенко, подчеркнули, что оффшорная компания была из принципиальных соображений зарегистрирована на президента. Но поскольку уставные фонды иностранных компаний не оплачивались, а акции не имели номинальной стоимости, они не подлежали декларированию в соответствии с украинским законодательством. В то же время, как только в Украине вступит в силу норма об электронном декларировании, все чиновники должны будут подать сведения о доходах за 2015 год в соответствии с новыми требованиями. И вот тогда сведения (о оффшорную компанию - УНИАН) в декларации необходимо будет указать.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем ее производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.