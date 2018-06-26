Дело Савченко и Рубана: экспертиза определит возможность уничтожения здания ВР из изъятого оружия

Эксперты определят разрушительную силу, вероятное количество жертв при применении оружия, необходимое количество лиц для ее применения, возможность уничтожения здания Верховной Рады.

В уголовном производстве по подозрению народного депутата Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана в подготовке теракта и госпереворота назначена экспертиза по определению возможности уничтожения здания парламента с изъятого у Рубана на линии разграничения оружия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Генпрокуратуры Александр Банник заявил 25 июня в Шевченковском райсуде Киева. Согласно оглашенному прокурором ходатайству, следствие должно дождаться результатов ряда экспертиз, в том числе заключения о возможности уничтожения здания парламента из оружия, изъятого у Рубана 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года.

"Получить заключение эксперта по комплексной военной, взрыво-технической и баллистической экспертизе по определению разрушительной силы, вероятного количества жертв при применении оружия, необходимого количества лиц для его применения, возможности уничтожения здания Верховной Рады из оружия, боеприпасов, взрывных устройств, изъятых 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года", - заявил Банник.

Суд еще на два месяца продлил срок содержания Рубана под стражей - до 23 августа.

Справка УНИАН. Савченко и Рубан, 8 марта 2018 года задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Срок содержания Рубана под стражей заканчивается 2 июля 2018 года.